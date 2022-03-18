Власти Египта отменили штрафы за просроченные визы для россиян

Россияне не смогли вовремя вернуться домой из-за санкций и отмены рейсов.фото: pixabay.com--> Власти Египта временно отменили штрафы за просроченные визы для российских туристов, которые не смогли вовремя улететь из-за массовой отмены рейсов.
Россияне не смогли вовремя вернуться домой из-за санкций и отмены рейсов.фото: pixabay.com--> Власти Египта временно отменили штрафы за просроченные визы для российских туристов, которые не смогли вовремя улететь из-за массовой отмены рейсов.
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