Трамп заявил, что хотел бы конкурировать с губернатором Мичигана Уитмер

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления в штате Мичиган заявил, что его губернатор, демократ Гретхен Уитмер могла бы стать удобным соперником на президентских выборах.
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