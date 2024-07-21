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Трамп заявил, что хотел бы конкурировать с губернатором Мичигана Уитмер

Трамп заявил, что хотел бы конкурировать с губернатором Мичигана Уитмер

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления в штате Мичиган заявил, что его губернатор, демократ Гретхен Уитмер могла бы стать удобным соперником на президентских выборах.

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Комментарии
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АВ
Анатолий Вершинин
Вот мне 75 и нахрена мне все это читать,в их сраной возне с выборами и прочими закрутасами их жизни.такое ощущение,что вы смакуете выставляя все это
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6 час.

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