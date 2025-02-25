ESPN узнал об отстранении судьи на полгода за взятый у Месси автограф

Мексиканского арбитра Марко Ортиса отстранили от работы на шесть месяцев за то, что он взял автограф у нападающего американского футбольного клуба (ФК) «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси после матча.
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