Свело намертво: Покровский ампутирует себе ногу – и пристегнёт американскую

Лидер рок-группы «Ногу свело» иноагент Максим Покровский выпустил альбом «Ампутация», который будет, судя по всему, последним русскоязычным альбомом группы.
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