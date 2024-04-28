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Свело намертво: Покровский ампутирует себе ногу – и пристегнёт американскую

Свело намертво: Покровский ампутирует себе ногу – и пристегнёт американскую

Лидер рок-группы «Ногу свело» иноагент Максим Покровский выпустил альбом «Ампутация», который будет, судя по всему, последним русскоязычным альбомом группы.

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Комментарии
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виктор комягин
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Игорь
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