Максим Аверин высказался о «голой» вечеринке словами о свободе

Актер Максим Аверин в честь выхода 11-го сезона сериала «Склифосовский» дал интервью РИА Новости. В беседе с журналистами он обсудил скандал, развернувшийся в конце декабря вокруг вечеринки блогера Насти Ивлеевой.
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