Крымские специалисты разработали систему подземной мобильной связи

Связь в шахте — вопрос не комфорта, а безопасности. Ученые Крымского федерального университета совместно со специалистами Русского географического общества создали систему мобильной связи, которая работает на глубине до двух километров.
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