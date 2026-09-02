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Мировое обозрение

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Крымские специалисты разработали систему подземной мобильной связи

Крымские специалисты разработали систему подземной мобильной связи

Связь в шахте — вопрос не комфорта, а безопасности. Ученые Крымского федерального университета совместно со специалистами Русского географического общества создали систему мобильной связи, которая работает на глубине до двух километров.

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