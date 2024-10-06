Роботы и мигранты

Привозить в Россию нелегальных мигрантов станет сложнее. Новые законы не только ужесточают наказания для мигрантов-преступников, находящихся в России нелегально, но и относят организацию незаконной миграции к тяжким преступлениям (ссылка).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии