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Закон и Порядок

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Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

Привозить в Россию нелегальных мигрантов станет сложнее. Новые законы не только ужесточают наказания для мигрантов-преступников, находящихся в России нелегально, но и относят организацию незаконной миграции к тяжким преступлениям (ссылка).

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