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«Прометей» за штурвалом: к каким переменам в сухопутных войсках приведёт автоматизация бронетехники

«Прометей» за штурвалом: к каким переменам в сухопутных войсках приведёт автоматизация бронетехники

6 февраля ВНИИ «Сигнал», входящий в госкорпорацию «Ростех», отрапортовал о завершении разработки и начале испытаний программно-аппаратного комплекса «Прометей», с помощью которого, как утверждается, можно перевести на безэкипажное управление практически любую сухопутную машину.

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