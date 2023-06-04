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"Наш союзник все больше наглеет". Таджикистан жестко отчитал Россию за "ущемление" мигрантов

"Наш союзник все больше наглеет". Таджикистан жестко отчитал Россию за "ущемление" мигрантов

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Неделю назад писал, как власти Таджикистана вызвали на ковер нашего посла в Душанбе.

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