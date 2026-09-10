Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

ANNABELLE GORDON/EPA/TASS Президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь.
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