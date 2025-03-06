В Киржаче откроется музей президента Академии наук СССР

В музее будут экспонироваться различные предметы мебели, документы, чертежи и фотографии, принадлежащие семье НесмеяновыхДом-музей, посвященный советскому химику-органику, организатору науки, президенту Академии наук СССР (1951-1961), ректору Московского университета (1948-1951) Александру Несмеянову планируют открыть осенью 2025 года в городе Киржаче Владимирской области, сообщил ТАСС автор проекта, депутат Законодательного собрания Владимирской области Евгений Федоров.
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