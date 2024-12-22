Кубанские власти сообщили о риске повреждения мешков с мазутом из-за шторма Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко сообщил о значительном ухудшении ситуации в зоне проведения работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами.