Кубанские власти сообщили о риске повреждения мешков с мазутом из-за шторма Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко сообщил о значительном ухудшении ситуации в зоне проведения работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами.
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