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Серохвостов об общении с иностранцами: «Виндиш выразил слова поддержки, пожелал нам поскорее вернуться на мировую арену»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об общении с иностранными спортсменами. – С кем-то из иностранных биатлонистов поддерживаешь связь, переписываетесь? – Летом еще общались, сейчас – нет.

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