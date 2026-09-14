«Зачем? Мы не хотим войны» — кандидат в президенты Франции о милитаризации ФРГ

Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон продолжает высказывать недовольство милитаристским разворотом в Германии: «Если я стану вашим президентом благодаря голосам французского народа, выступая от имени Франции, я скажу, что французы не согласны с тем, что Германия восстанавливает ведущую сухопутную армию на континенте.
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