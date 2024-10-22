Бывший Дом легкой промышленности в Петербурге признали памятником

Сегодня здесь находится корпус СПбГУПТД Бывший Дом лёгкой промышленности на Вознесенском проспекте, 44-46 признан региональным памятником, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.