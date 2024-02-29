Фон дер Ляйен уличили в частом использовании частных самолетов

REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен слишком часто пользуется частными самолетами в своих командировках, совершив за прошлый год 23 полета на подобном воздушном судне, сообщили в журнале Der Spiegel.
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