Новая льгота для всех пенсионеров с 12 августа: с понедельника бесплатно получат все желающие Ольга БезродняяПенсионерам предоставляется еще одна форма помощи от местных властей, за которой нужно обратиться, если хотят ее получить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Стёрли в пыль и закатали тылы в асфальт. Украина получила мощнейший удар по тылам ВСУ, ракеты отправили на тот свет 1000 бандеровцев
- Никто не выжил: в Киеве уничтожен бункер Генштаба с генералами, откапывать трупы даже не пытались
- Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы в Курской области, а некоторых убили, не дав расстрелять наших мирных: Карта специальной военной операции на Украине на 9 августа 2024 года
Свежие комментарии