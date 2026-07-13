Политика как он...
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Политика как она есть

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Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об «абсурде» европейской бюрократии, которая в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД ЕС обсуждает Черноморский регион без участия его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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