Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

Политика как она есть

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об «абсурде» европейской бюрократии, которая в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД ЕС обсуждает Черноморский регион без участия его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.