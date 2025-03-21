#Сводка на утро 21 марта 2025 года ▪ «Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие.
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#Сводка на утро 21 марта 2025 года ▪ «Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие.
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