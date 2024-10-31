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Подведены итоги конкурса ´Красота Божьего мира´.

Подведены итоги конкурса ´Красота Божьего мира´.

По благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, в Бобруйской епархии в октябре 2024 года прошел региональный этап Международного конкурса детского творчества ´Красота Божьего мира: времен связующая нить´, посвященного 80-летию Великой Победы.

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