Подведены итоги конкурса ´Красота Божьего мира´.

По благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, в Бобруйской епархии в октябре 2024 года прошел региональный этап Международного конкурса детского творчества ´Красота Божьего мира: времен связующая нить´, посвященного 80-летию Великой Победы.