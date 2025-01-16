Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"

"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"

У меня по плану была совсем другая публикация, но они так стараются, так отрабатывают…Итак, СВО вступила в решающую фазу.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Очередной высер!
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10 час.
Александр Рожков
Канешна. Это мы специально, дойдя до пригородов Киева, начали переговоры, предварительно отступив, чтобы не нервировать противника. Специально дали ему возможность оправиться от нашего удара, подготовить армию, с мудрейшим планом, заключающимся в том, что потом, после того как ее подготовят и оснастят, разбить ее! Такой мудрости не знала военная наука за всю историю войн! Мы знаем, кого благодарить за эту мудрость, но не скажем. Пусть противник помучается, разгадывая эту загадку...! Ай да Роджерс, а да..., не скажу кто!
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10 час.
Людмила Лиханова
Он не говорил о трех днях. Не нужно повторять фейковый бред. А про Пригожина согласна 100% с вами.
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9 час.

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