"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"

Александр Рожков

Канешна. Это мы специально, дойдя до пригородов Киева, начали переговоры, предварительно отступив, чтобы не нервировать противника. Специально дали ему возможность оправиться от нашего удара, подготовить армию, с мудрейшим планом, заключающимся в том, что потом, после того как ее подготовят и оснастят, разбить ее! Такой мудрости не знала военная наука за всю историю войн! Мы знаем, кого благодарить за эту мудрость, но не скажем. Пусть противник помучается, разгадывая эту загадку...! Ай да Роджерс, а да..., не скажу кто!