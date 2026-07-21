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Американский спикер Джонсон о ЧМ: «Люди со всех уголков земли присоединились к нам, чтобы отпраздновать истину: Америка – это потрясающе! Демократам следует это учесть»

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон поделился мыслями об итогах проведения в стране чемпионата мира-2026.

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