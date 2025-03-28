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Новости Омска

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«А если бы ты убил кого-то?» Пьяный парень сел за руль, чтобы не тратить деньги

«А если бы ты убил кого-то?» Пьяный парень сел за руль, чтобы не тратить деньги на такси. В состоянии абсолютного нестояния он хотел доехать из Омска до тюменского Ишима, и его ничего не смущало.

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