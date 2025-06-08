Пентагон и NASA нацелились на SpaceX: новые разработки для космоса

Утро началось с ярких событий: в Колумбии атакован сенатор Мигель Урибе, в США Пентагон и NASA обратились к конкурентам SpaceX за новыми разработками, в России отражены БПЛА атаки, и Руслан Проводников одержал победу в поединке в Красноярске.