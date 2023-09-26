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Reuters: KFC отложили выход из России из-за требований выплат в бюджет

Reuters: KFC отложили выход из России из-за требований выплат в бюджет

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло решение отложить уход с российского рынка владельца торговой марки KFC Yum! Brands из-за необходимости выплат отчислений в федеральный бюджет, сообщает Reuters.

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