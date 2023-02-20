Где смотреть Авангард – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 22 февраля

В среду, 22 февраля, сыграют Авангард и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».
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