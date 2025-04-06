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Царьград

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Москва накроется снегопадом: ожидается до 20 см осадков к 7 апреля

Москва накроется снегопадом: ожидается до 20 см осадков к 7 апреля

Автоэксперт Дмитрий Попов предупреждает о сложных погодных условиях и советует соблюдать осторожность на дорогах Москвы и Подмосковья.

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