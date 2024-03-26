Немецкий город-побратим Красногорска пришлет письмо в связи с терактом в «Крокусе»

В Подмосковье тем временем продолжается процесс поиска погибших.Второй мэр немецкого города Хехштадта Гюнтер Шульц передал через немецкого журналиста Клауса Штриенца слова сочувствия жителям Московской области и города-побратима Красногорска.
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