Эксперты предупредили россиян о самых опасных моющих средствах

При выборе моющих средств для сантехники покупателям стоит обращать внимание на состав. Некоторые из них могут представлять угрозу здоровью из-за содержащихся в них потенциально опасных химических веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии