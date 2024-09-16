В Грузии прошла акция протеста после слов Иванишвили о конфликте с Осетией

Грузины вышли к парламенту из-за несогласия с мнением Иванишвили, призвавшего извиниться перед осетинамиВ минувшее воскресенье в Грузии прошли акции протесты, вызванные заявлением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
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