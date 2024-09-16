Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ишаки пусть сидят дома и рахмонам майданы устраивают что бы жить хорошо а не в России.Мигрантам хотят з...
  • Валерьян Смогловский
    Вот. В. Краснодаре там. Разобрались. Как. Надо. И. С. таджиками. И. чеченами. Сидят. В. Подвале. Остальные человек 1...Следком нагрянул ...
  • Юрий Зубрин
    Совсем ЕБАНУЛСЯ "бухгалтер"!Если ВСУ ударят п...

В Грузии прошла акция протеста после слов Иванишвили о конфликте с Осетией

В Грузии прошла акция протеста после слов Иванишвили о конфликте с Осетией

Грузины вышли к парламенту из-за несогласия с мнением Иванишвили, призвавшего извиниться перед осетинамиВ минувшее воскресенье в Грузии прошли акции протесты, вызванные заявлением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
А вышли-то кто? Те,кто подталкивал к этому конфликту,продажные грузины,не любящие свою страну и народ!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх