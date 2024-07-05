В Петербурге состоится кинофестиваль Lendoc Film Festival

Он будет проходить с 23 по 27 августа В Петербурге с 23 по 27 августа состоится V Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.
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