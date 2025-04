Создатель «Черной Пантеры» готов перезапустить «Секретные материалы» и уже взял в оборот Джиллиан АндерсонСтав гостем подкаста Last Podcast on the Left, Райан Куглер («Черная Пантера») подтвердил, что перезапуск «Секретных материалов» станет его «следующим» проектом.