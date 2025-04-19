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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель «Черной Пантеры» готов перезапустить «Секретные материалы» и уже...

Создатель «Черной Пантеры» готов перезапустить «Секретные материалы» и уже...

Создатель «Черной Пантеры» готов перезапустить «Секретные материалы» и уже взял в оборот Джиллиан АндерсонСтав гостем подкаста Last Podcast on the Left, Райан Куглер («Черная Пантера») подтвердил, что перезапуск «Секретных материалов» станет его «следующим» проектом.

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