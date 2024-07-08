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Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти «свои»

Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти «свои»

Кто такой русский? И кто из проживающих за границей иностранных граждан является нашим соотечественником, то есть должен иметь право на облегченное получение российского гражданства? Это уже давно не абстрактные, а конкретные вопросы.

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Комментарии
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Maxim
в Германии тоже есть закон о поздних переселенцах, однако немецкому чину в голову не придёт дать даже ВНЖ не этническому немцу, какое там гражданство .. критерий чёткий - язык общения в семье с детства должен быть - немецкий.. после этого допуск до нехилого экзамена по языку .. чинопитеков надо потрясти ..
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