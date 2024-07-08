Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти «свои»

Maxim

в Германии тоже есть закон о поздних переселенцах, однако немецкому чину в голову не придёт дать даже ВНЖ не этническому немцу, какое там гражданство .. критерий чёткий - язык общения в семье с детства должен быть - немецкий.. после этого допуск до нехилого экзамена по языку .. чинопитеков надо потрясти ..