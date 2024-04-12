Ямальские спасатели выручили из снежного плена восемь человек

«Ямалспас» эвакуировал восемь человек из снежного плена в 18 километрах от Яр-Сале. Сигнал о двух машинах, застрявших на трассе, поступил к спасателям утром 12 апреля, сообщили в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО.