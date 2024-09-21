Европа напрашивается на апокалипсис: Лукашенко готов нажать на кнопку

Liudmila Kosteley

И всё же я верю предсказаниям тибетского ламы Лобсанга Рампы, у него всё сбылось, пока. Третья МИРОВАЯ должна начаться КИТАЙ и США. А РФ сначала должна быть на стороне Китая, (это так написано там)...а потом, когда Китай займёт полмира, Россия обумается и передёт на сторону США. Вот тогда Россия и освободит ТИБЕТ. Вот поэтому может Путин и сомневается, а не боится. В тяжёлой ситуации находится. И может поэтому не рвёт отношения с США окончательно. Ну Лукашенко, он более решительный.А я бы, окружила США И АНГЛИЮ, подлодками и если опять начнут поддерживать, или толкать на нападение, вот тогда и шарахнуть по США. Они с Англией привыкли чужими руками воевать, а эти ЕВРОПЕЙЦЫ САМОУБИЙЦЫ, готовы пожертвовать собой , чтобы США их ОДОБРИЛИ. ИДИОТЫ! Подумайте о СВОИХ ДЕТЯХ и ВНУКАХ.