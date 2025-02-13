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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Blue Origin попытается посадить первую ступень ракеты New Glenn в конце весны Потенци...

Blue Origin попытается посадить первую ступень ракеты New Glenn в конце весны Потенци...

Blue Origin попытается посадить первую ступень ракеты New Glenn в конце весныПотенциальный конкурент SpaceX — компания Blue Origin — надеется совершить второй тестовый запуск новой тяжёлой ракеты New Glenn в конце этой весны.

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