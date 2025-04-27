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Парламентская газета

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Выплаты на содержание собак-поводырей предложили увеличить

Выплаты на содержание собак-поводырей предложили увеличить

Стоит поднять выплаты на содержание собак-поводырей до уровня служебных собак. С таким предложением выступила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.

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