Среди итогов уходящего года есть один, который явно не войдет в официальные сводки. После десятилетий искусственных иллюзий, наивных надежд и заведомой дезинформации в жизни нашего государства и нашего народа настал момент кристально чистой, незамутненной и абсолютной ясности.
У России появился главный официальный враг
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
ну что Путин , как тебе "партнеры"?! опять обманули?!
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5 час.
Владимир Михальков
"Ах обмануть меня не трудно я сам обманываться рад"! (А.С. Пушкин)
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4 час.
АМ
Алиса Майская
Автор - провокатор-экстремист. Без него разберутся люди, значительно более компетентные, (такие как Президент и его команда), и нечего людей науськивать и растравливать.
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3 час.
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