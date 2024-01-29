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У России появился главный официальный враг

У России появился главный официальный враг

Среди итогов уходящего года есть один, который явно не войдет в официальные сводки. После десятилетий искусственных иллюзий, наивных надежд и заведомой дезинформации в жизни нашего государства и нашего народа настал момент кристально чистой, незамутненной и абсолютной ясности.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
ну что Путин , как тебе &quot;партнеры&quot;?! опять обманули?!
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5 час.
Владимир Михальков
&quot;Ах обмануть меня не трудно я сам обманываться рад&quot;! (А.С. Пушкин)
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4 час.
АМ
Алиса Майская
Автор - провокатор-экстремист. Без него разберутся люди, значительно более компетентные, (такие как Президент и его команда), и нечего людей науськивать и растравливать.
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3 час.

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