Бойцы группировки «Центр» использовали рукописные карты ВСУ для продвижения на Добропольском направлении

Военнослужащий с позывным «Каин» рассказал, что в ходе освобождения населенного пункта Шевченко российские бойцы получили ценные разведданные, которые в дальнейшем помогли продвинуться на Добропольском участке фронта.
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