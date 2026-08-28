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Бойцы группировки «Центр» использовали рукописные карты ВСУ для продвижения на Добропольском направлении

Бойцы группировки «Центр» использовали рукописные карты ВСУ для продвижения на Добропольском направлении

Военнослужащий с позывным «Каин» рассказал, что в ходе освобождения населенного пункта Шевченко российские бойцы получили ценные разведданные, которые в дальнейшем помогли продвинуться на Добропольском участке фронта.

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