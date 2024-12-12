Цифровые станции Московского транспорта украсили к Новому году

Цифровые станции в терминале №1 московского городского вокзала «Нижегородская» и на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро украсили к Новому году, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.