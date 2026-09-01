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Царьград

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Трамп приказал переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Трамп приказал переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

Президент Дональд Трамп обратился к Apple с просьбой переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. 27 августа Трамп подписал указ, однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что историческое название озера сохранится.

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