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Фәнил Вакказов: Хәзерге туйлар мәдәни чара кебек уза

Фәнил Вакказов: Хәзерге туйлар мәдәни чара кебек уза

Август – муллык, җәй белән хушлашу һәм, әлбәттә, туйлар ае. Соңгы елларда туйлар форматы шактый үзгәрде.

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