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Релиз Into the Radius 2 и Fallout: London, детали Hunt: Showdown 1896, перенос S.T.A.L.K.E.R. 2…

Релиз Into the Radius 2 и Fallout: London, детали Hunt: Showdown 1896, перенос S.T.A.L.K.E.R. 2…

В ранний доступ вышел сиквел «сталкера в VR» Into the Radius 2; S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на ноябрь; Sony поддержит 3 новых проекта от китайских разработчиков: Unending Dawn, Project: Jinyiwei и Loulan; авторы Hunt: Showdown официально анонсировали Hunt: Showdown 1896; Mirari&Co.

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