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Царьград

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Крупнейшие фармкомпании значительно сократили выплаты русским врачам

Крупнейшие фармкомпании значительно сократили выплаты русским врачам

Иностранные производители лекарств снизили выплаты отечественным медикам врачам почти на 17%.Мировые фармацевтические компании стали меньше платить докторам в России.

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