Военное обозрение

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Странный диктатор Антониу ди Салазар

Странный диктатор Антониу ди Салазар

XX век стал в том числе и веком диктаторов. Традиционные монархии рушились одна за другой. Колониальная система сыпалась, создавая новые независимые и часто искусственные, никогда ранее не существовавшие государства.

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