Странный диктатор Антониу ди Салазар

XX век стал в том числе и веком диктаторов. Традиционные монархии рушились одна за другой. Колониальная система сыпалась, создавая новые независимые и часто искусственные, никогда ранее не существовавшие государства.
Популярные статьи
- Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР начали штурм населенного пункта Пески, входящего в Авдеевский укрепрайон противника
- Партия президента Молдавии Санду теряет поддержку, уступая пророссийской оппозиции
- Замминистра информации ДНР: Наступательная операция на Авдеевско-Красногоровском направлении стала неожиданной для противника
Свежие комментарии