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Эффект Такера Карлсона

Эффект Такера Карлсона

Кто и зачем на самом деле «командировал» популярного журналиста в Москву Владимир Малышев    Во всем мире продолжают обсуждать интервью, которое дал президент РФ Владимир Путин в Москве американскому журналисту Такеру Карлсону.

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