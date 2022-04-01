Андрей Бочкарев: Завершено более трети работ по строительству электродепо «Аминьевское»

Электродепо будет обслуживать оборотный состав БКЛ В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщили о завершении вертикальной планировки территории, осуществляемой в рамках строительства электродепо «Аминьевское».
Электродепо будет обслуживать оборотный состав БКЛ В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщили о завершении вертикальной планировки территории, осуществляемой в рамках строительства электродепо «Аминьевское».
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