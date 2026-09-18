Охотники застрелили медведя, растерзавшего двух мужчин в российском регионе

Охотники застрелили медведя, растерзавшего двух мужчин в российском регионеВ окрестностях Киренска Иркутской области охотники ликвидировали медведя, который растерзал двух мужчин, собиравших ягоды.
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