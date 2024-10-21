67 дней в ледяных объятиях Охотского моря: история Михаила Пичугина Татьяна СергееваПредставьте себе: холодные волны Охотского моря, вокруг лишь бескрайняя водная гладь, и ты один на один с природа, которая не прощает ошибок.
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