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67 дней в ледяных объятиях Охотского моря: история Михаила Пичугина

67 дней в ледяных объятиях Охотского моря: история Михаила Пичугина

67 дней в ледяных объятиях Охотского моря: история Михаила Пичугина Татьяна СергееваПредставьте себе: холодные волны Охотского моря, вокруг лишь бескрайняя водная гладь, и ты один на один с природа, которая не прощает ошибок.

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