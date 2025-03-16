Пожарные-парашютисты Приангарья проводят тренировки в Чунском районе

Иркутская область продолжает подготовку к пожароопасному сезону. С февраля по всей области проходят тренировки парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной базы охраны лесов».
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